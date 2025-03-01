Валюты / ACES
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ACES: ALPS Clean Energy ETF
31.11 USD 0.10 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACES за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.95, а максимальная — 31.38.
Следите за динамикой ALPS Clean Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACES
- Fed Likely to Cut Rate Today: 5 Clean Energy ETFs in Focus
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- ICLN: Favorable Rate Environment, AI Expansion Present An Attractive Buying Opportunity
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Who Will Benefit From Deregulation?
- The Little-Known Credit Holding Up The Clean Fuel Market
- PT Aspirasi Hidup Indonesia Q1 2025 slides: Sales up 7.2%, profit down 30.9% amid rebranding
- Renewable Energy And Insurers: Tailor Made?
- CIO Notebook: Risk Assets Under Pressure As Trump Expands Tariffs
- April 2025 Perspective
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- EU Clean Industrial Deal: Lowering Energy Bills Will Face Hurdles
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- Strengthening U.S. Domestic Clean Energy Production Is Key To Reducing Tariff Shocks
- Power Play: How To Invest Smarter In The Race For Electrification
- Corporate U.S. Clean Energy Purchases Near 120 GW, Driven By AI Datacenter Boom
Дневной диапазон
30.95 31.38
Годовой диапазон
19.92 31.38
- Предыдущее закрытие
- 31.01
- Open
- 31.25
- Bid
- 31.11
- Ask
- 31.41
- Low
- 30.95
- High
- 31.38
- Объем
- 111
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 8.51%
- 6-месячное изменение
- 34.27%
- Годовое изменение
- 6.54%
21 сентября, воскресенье