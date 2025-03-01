КотировкиРазделы
ACES: ALPS Clean Energy ETF

31.11 USD 0.10 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACES за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.95, а максимальная — 31.38.

Дневной диапазон
30.95 31.38
Годовой диапазон
19.92 31.38
Предыдущее закрытие
31.01
Open
31.25
Bid
31.11
Ask
31.41
Low
30.95
High
31.38
Объем
111
Дневное изменение
0.32%
Месячное изменение
8.51%
6-месячное изменение
34.27%
Годовое изменение
6.54%
