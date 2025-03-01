KurseKategorien
ACES: ALPS Clean Energy ETF

30.95 USD 0.06 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACES hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.95 bis zu einem Hoch von 31.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die ALPS Clean Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
30.95 31.38
Jahresspanne
19.92 31.38
Vorheriger Schlusskurs
31.01
Eröffnung
31.25
Bid
30.95
Ask
31.25
Tief
30.95
Hoch
31.38
Volumen
29
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
7.95%
6-Monatsänderung
33.58%
Jahresänderung
5.99%
