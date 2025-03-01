Währungen / ACES
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ACES: ALPS Clean Energy ETF
30.95 USD 0.06 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACES hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.95 bis zu einem Hoch von 31.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die ALPS Clean Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACES News
- Fed Likely to Cut Rate Today: 5 Clean Energy ETFs in Focus
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- ICLN: Favorable Rate Environment, AI Expansion Present An Attractive Buying Opportunity
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Who Will Benefit From Deregulation?
- The Little-Known Credit Holding Up The Clean Fuel Market
- PT Aspirasi Hidup Indonesia Q1 2025 slides: Sales up 7.2%, profit down 30.9% amid rebranding
- Renewable Energy And Insurers: Tailor Made?
- CIO Notebook: Risk Assets Under Pressure As Trump Expands Tariffs
- April 2025 Perspective
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- EU Clean Industrial Deal: Lowering Energy Bills Will Face Hurdles
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- Strengthening U.S. Domestic Clean Energy Production Is Key To Reducing Tariff Shocks
- Power Play: How To Invest Smarter In The Race For Electrification
- Corporate U.S. Clean Energy Purchases Near 120 GW, Driven By AI Datacenter Boom
Tagesspanne
30.95 31.38
Jahresspanne
19.92 31.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.01
- Eröffnung
- 31.25
- Bid
- 30.95
- Ask
- 31.25
- Tief
- 30.95
- Hoch
- 31.38
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 7.95%
- 6-Monatsänderung
- 33.58%
- Jahresänderung
- 5.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K