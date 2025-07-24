Dövizler / AB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AB: AllianceBernstein Holding L.P. Units
38.98 USD 0.17 (0.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AB fiyatı bugün 0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.50 ve Yüksek fiyatı olarak 39.05 aralığında işlem gördü.
AllianceBernstein Holding L.P. Units hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AB haberleri
- Is the Options Market Predicting a Spike in AllianceBernstein Stock?
- AllianceBernstein: Recent Pullback Presents A Buying Opportunity (NYSE:AB)
- Çin’in Liao Min’i ABD ile diyaloga açık olduğunu belirtti, yatırımcıları davet etti
- China’s Liao Min signals openness to US dialogue, welcomes investors
- AllianceBernstein reports assets under management rise to $844 billion
- Franklin's August AUM Rises on Market Gains Despite Outflows
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Acadian Asset Management and AllianceBernstein
- AllianceBernstein announces resignation of global head of investments
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 5 Top Stocks
- Buy the Dip in These Top Financial Management Stocks: AAMI, AB
- Best Income Stocks to Buy for September 4th
- Franklin Resources Q3: Fallout From Western Asset Continues (NYSE:BEN)
- AB vs. BLK: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Best Value Stocks to Buy for August 29th
- Should Value Investors Buy AllianceBernstein (AB) Stock?
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 4 Top Stocks
- Best Income Stocks to Buy for August 19th
- Lazard's July AUM Rises 2.1% on Net Inflows & Market Gains
- AB or BLK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- AllianceBernstein's July AUM Remain Stable on Upbeat Markets
- 3 Financial Stocks Benefiting From Fed Policy Shifts in 2025
- Equitable Holdings Q2 2025 slides: Life transaction reduces mortality exposure amid mixed results
- AB vs. BLK: Which Stock Is the Better Value Option?
- AllianceBernstein Holding L.P. Limited Partnership Units (AB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
38.50 39.05
Yıllık aralık
32.28 43.30
- Önceki kapanış
- 38.81
- Açılış
- 38.80
- Satış
- 38.98
- Alış
- 39.28
- Düşük
- 38.50
- Yüksek
- 39.05
- Hacim
- 238
- Günlük değişim
- 0.44%
- Aylık değişim
- -1.32%
- 6 aylık değişim
- 1.72%
- Yıllık değişim
- 12.20%
21 Eylül, Pazar