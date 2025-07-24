КотировкиРазделы
AB: AllianceBernstein Holding L.P. Units

38.11 USD 0.20 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AB за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.80, а максимальная — 38.18.

Следите за динамикой AllianceBernstein Holding L.P. Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
37.80 38.18
Годовой диапазон
32.28 43.30
Предыдущее закрытие
37.91
Open
38.09
Bid
38.11
Ask
38.41
Low
37.80
High
38.18
Объем
195
Дневное изменение
0.53%
Месячное изменение
-3.52%
6-месячное изменение
-0.55%
Годовое изменение
9.70%
