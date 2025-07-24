Валюты / AB
AB: AllianceBernstein Holding L.P. Units
38.11 USD 0.20 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AB за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.80, а максимальная — 38.18.
Следите за динамикой AllianceBernstein Holding L.P. Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AB
Дневной диапазон
37.80 38.18
Годовой диапазон
32.28 43.30
- Предыдущее закрытие
- 37.91
- Open
- 38.09
- Bid
- 38.11
- Ask
- 38.41
- Low
- 37.80
- High
- 38.18
- Объем
- 195
- Дневное изменение
- 0.53%
- Месячное изменение
- -3.52%
- 6-месячное изменение
- -0.55%
- Годовое изменение
- 9.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.