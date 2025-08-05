Divisas / AB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AB: AllianceBernstein Holding L.P. Units
38.26 USD 0.15 (0.39%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AB de hoy ha cambiado un 0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.02, mientras que el máximo ha alcanzado 38.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AllianceBernstein Holding L.P. Units. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AB News
- Is the Options Market Predicting a Spike in AllianceBernstein Stock?
- AllianceBernstein: Recent Pullback Presents A Buying Opportunity (NYSE:AB)
- Liao Min de China señala apertura al diálogo con EE.UU. y da bienvenida a inversores
- Liao Min de China señala apertura al diálogo con EEUU y da bienvenida a inversores
- China’s Liao Min signals openness to US dialogue, welcomes investors
- AllianceBernstein reporta un aumento de activos bajo gestión a 844.000 millones de dólares
- AllianceBernstein reports assets under management rise to $844 billion
- Franklin's August AUM Rises on Market Gains Despite Outflows
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Acadian Asset Management and AllianceBernstein
- AllianceBernstein announces resignation of global head of investments
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 5 Top Stocks
- Buy the Dip in These Top Financial Management Stocks: AAMI, AB
- Best Income Stocks to Buy for September 4th
- Franklin Resources Q3: Fallout From Western Asset Continues (NYSE:BEN)
- AB vs. BLK: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Best Value Stocks to Buy for August 29th
- Should Value Investors Buy AllianceBernstein (AB) Stock?
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 4 Top Stocks
- Best Income Stocks to Buy for August 19th
- Lazard's July AUM Rises 2.1% on Net Inflows & Market Gains
- AB or BLK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- AllianceBernstein's July AUM Remain Stable on Upbeat Markets
- 3 Financial Stocks Benefiting From Fed Policy Shifts in 2025
- Equitable Holdings Q2 2025 slides: Life transaction reduces mortality exposure amid mixed results
Rango diario
38.02 38.53
Rango anual
32.28 43.30
- Cierres anteriores
- 38.11
- Open
- 38.29
- Bid
- 38.26
- Ask
- 38.56
- Low
- 38.02
- High
- 38.53
- Volumen
- 201
- Cambio diario
- 0.39%
- Cambio mensual
- -3.14%
- Cambio a 6 meses
- -0.16%
- Cambio anual
- 10.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B