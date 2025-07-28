Devises / AB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AB: AllianceBernstein Holding L.P. Units
38.98 USD 0.17 (0.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AB a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.50 et à un maximum de 39.05.
Suivez la dynamique AllianceBernstein Holding L.P. Units. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AB Nouvelles
- Is the Options Market Predicting a Spike in AllianceBernstein Stock?
- AllianceBernstein: Recent Pullback Presents A Buying Opportunity (NYSE:AB)
- Le ministre chinois Liao Min signale une ouverture au dialogue avec les États-Unis et accueille les investisseurs
- China’s Liao Min signals openness to US dialogue, welcomes investors
- AllianceBernstein annonce une hausse des actifs sous gestion à 844 milliards $
- AllianceBernstein reports assets under management rise to $844 billion
- Franklin's August AUM Rises on Market Gains Despite Outflows
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Acadian Asset Management and AllianceBernstein
- AllianceBernstein announces resignation of global head of investments
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 5 Top Stocks
- Buy the Dip in These Top Financial Management Stocks: AAMI, AB
- Best Income Stocks to Buy for September 4th
- Franklin Resources Q3: Fallout From Western Asset Continues (NYSE:BEN)
- AB vs. BLK: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Best Value Stocks to Buy for August 29th
- Should Value Investors Buy AllianceBernstein (AB) Stock?
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 4 Top Stocks
- Best Income Stocks to Buy for August 19th
- Lazard's July AUM Rises 2.1% on Net Inflows & Market Gains
- AB or BLK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- AllianceBernstein's July AUM Remain Stable on Upbeat Markets
- 3 Financial Stocks Benefiting From Fed Policy Shifts in 2025
- Equitable Holdings Q2 2025 slides: Life transaction reduces mortality exposure amid mixed results
- AB vs. BLK: Which Stock Is the Better Value Option?
Range quotidien
38.50 39.05
Range Annuel
32.28 43.30
- Clôture Précédente
- 38.81
- Ouverture
- 38.80
- Bid
- 38.98
- Ask
- 39.28
- Plus Bas
- 38.50
- Plus Haut
- 39.05
- Volume
- 238
- Changement quotidien
- 0.44%
- Changement Mensuel
- -1.32%
- Changement à 6 Mois
- 1.72%
- Changement Annuel
- 12.20%
20 septembre, samedi