AB: AllianceBernstein Holding L.P. Units
38.81 USD 0.55 (1.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AB hat sich für heute um 1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.28 bis zu einem Hoch von 38.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die AllianceBernstein Holding L.P. Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
38.28 38.86
Jahresspanne
32.28 43.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.26
- Eröffnung
- 38.32
- Bid
- 38.81
- Ask
- 39.11
- Tief
- 38.28
- Hoch
- 38.86
- Volumen
- 236
- Tagesänderung
- 1.44%
- Monatsänderung
- -1.75%
- 6-Monatsänderung
- 1.28%
- Jahresänderung
- 11.72%
