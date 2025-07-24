货币 / AB
AB: AllianceBernstein Holding L.P. Units
38.42 USD 0.31 (0.81%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AB汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点38.25和高点38.48进行交易。
关注AllianceBernstein Holding L.P. Units动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
38.25 38.48
年范围
32.28 43.30
- 前一天收盘价
- 38.11
- 开盘价
- 38.29
- 卖价
- 38.42
- 买价
- 38.72
- 最低价
- 38.25
- 最高价
- 38.48
- 交易量
- 43
- 日变化
- 0.81%
- 月变化
- -2.73%
- 6个月变化
- 0.26%
- 年变化
- 10.59%
