通貨 / AB
AB: AllianceBernstein Holding L.P. Units
38.81 USD 0.55 (1.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ABの今日の為替レートは、1.44%変化しました。日中、通貨は1あたり38.28の安値と38.86の高値で取引されました。
AllianceBernstein Holding L.P. Unitsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
38.28 38.86
1年のレンジ
32.28 43.30
- 以前の終値
- 38.26
- 始値
- 38.32
- 買値
- 38.81
- 買値
- 39.11
- 安値
- 38.28
- 高値
- 38.86
- 出来高
- 236
- 1日の変化
- 1.44%
- 1ヶ月の変化
- -1.75%
- 6ヶ月の変化
- 1.28%
- 1年の変化
- 11.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K