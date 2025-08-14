Dövizler / AAP
AAP: Advance Auto Parts Inc
58.71 USD 1.38 (2.30%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AAP fiyatı bugün -2.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.66 ve Yüksek fiyatı olarak 60.26 aralığında işlem gördü.
Advance Auto Parts Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AAP haberleri
Günlük aralık
57.66 60.26
Yıllık aralık
28.90 69.85
- Önceki kapanış
- 60.09
- Açılış
- 60.03
- Satış
- 58.71
- Alış
- 59.01
- Düşük
- 57.66
- Yüksek
- 60.26
- Hacim
- 3.596 K
- Günlük değişim
- -2.30%
- Aylık değişim
- -2.22%
- 6 aylık değişim
- 50.58%
- Yıllık değişim
- 52.49%
21 Eylül, Pazar