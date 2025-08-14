FiyatlarBölümler
AAP
AAP: Advance Auto Parts Inc

58.71 USD 1.38 (2.30%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AAP fiyatı bugün -2.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.66 ve Yüksek fiyatı olarak 60.26 aralığında işlem gördü.

Advance Auto Parts Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
57.66 60.26
Yıllık aralık
28.90 69.85
Önceki kapanış
60.09
Açılış
60.03
Satış
58.71
Alış
59.01
Düşük
57.66
Yüksek
60.26
Hacim
3.596 K
Günlük değişim
-2.30%
Aylık değişim
-2.22%
6 aylık değişim
50.58%
Yıllık değişim
52.49%
