Divisas / AAP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AAP: Advance Auto Parts Inc
62.64 USD 0.63 (1.00%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AAP de hoy ha cambiado un -1.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 61.66, mientras que el máximo ha alcanzado 64.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Advance Auto Parts Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAP News
- U.S. earnings season showed consumer is feeling good, Mizuho says
- Dollar Tree Stock Lacks Growth, I'm Avoiding It (NASDAQ:DLTR)
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- QGRO: A Less Risky ETF To Beat The S&P 500 And Russell 1000 (NYSEARCA:QGRO)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Advance Auto Parts Stock?
- Advance Auto Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Fall Y/Y
- The Most Important Thing for Advance Auto Parts Investors to Watch in 2025
- Consumer Tech News (August 11–August 15): Consumer Sentiment Slips, Stimulus Sparks Rallies, and Cisco & Applied Materials Headline Earnings - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Advance Auto Parts: Q2 Marked By Lackluster Sales Growth (AAP)
- These Analysts Increase Their Forecasts On Advance Auto Parts Following Upbeat Q2 Earnings - Advance Auto Parts (NYSE:AAP)
- Truist Securities raises Advance Auto Parts stock price target to $53 on stabilization
- Applied Materials To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Applied Industrial Techs (NYSE:AIT)
- Advance Auto Parts: Sales Stabilize, But Execution Risk Remains Elevated (NYSE:AAP)
- Advance Auto Parts stock price target raised to $60 by Evercore ISI
- DA Davidson lowers Advance Auto Parts stock price target to $63
- Why Advance Auto Parts Crashed Today
- Why Is Advance Auto Parts Stock Tumbling Thursday? - Advance Auto Parts (NYSE:AAP)
- Advance Auto Parts, Inc. (AAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ubiquiti, Amcor among Thursday’s market cap stock movers
- Why Advance Auto Parts Stock Is Falling Today - Advance Auto Parts (NYSE:AAP)
- Advance Auto Parts (AAP) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Stock Market Today: Dow Jones Wavers Ahead Of PPI Inflation Report; AI Stock Coherent Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Advance Auto Parts Q2 2025 slides: Return to profitability amid ongoing transformation
- Advance Auto Parts (AAP) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
Rango diario
61.66 64.69
Rango anual
28.90 69.85
- Cierres anteriores
- 63.27
- Open
- 63.20
- Bid
- 62.64
- Ask
- 62.94
- Low
- 61.66
- High
- 64.69
- Volumen
- 2.843 K
- Cambio diario
- -1.00%
- Cambio mensual
- 4.33%
- Cambio a 6 meses
- 60.66%
- Cambio anual
- 62.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B