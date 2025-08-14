Moedas / AAP
AAP: Advance Auto Parts Inc
61.42 USD 1.22 (1.95%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AAP para hoje mudou para -1.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 61.00 e o mais alto foi 63.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Advance Auto Parts Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AAP Notícias
Faixa diária
61.00 63.05
Faixa anual
28.90 69.85
- Fechamento anterior
- 62.64
- Open
- 62.83
- Bid
- 61.42
- Ask
- 61.72
- Low
- 61.00
- High
- 63.05
- Volume
- 139
- Mudança diária
- -1.95%
- Mudança mensal
- 2.30%
- Mudança de 6 meses
- 57.53%
- Mudança anual
- 59.53%
