AAP: Advance Auto Parts Inc

60.09 USD 2.55 (4.07%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AAPの今日の為替レートは、-4.07%変化しました。日中、通貨は1あたり60.03の安値と63.05の高値で取引されました。

Advance Auto Parts Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
60.03 63.05
1年のレンジ
28.90 69.85
以前の終値
62.64
始値
62.83
買値
60.09
買値
60.39
安値
60.03
高値
63.05
出来高
3.656 K
1日の変化
-4.07%
1ヶ月の変化
0.08%
6ヶ月の変化
54.12%
1年の変化
56.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K