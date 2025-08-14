通貨 / AAP
AAP: Advance Auto Parts Inc
60.09 USD 2.55 (4.07%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AAPの今日の為替レートは、-4.07%変化しました。日中、通貨は1あたり60.03の安値と63.05の高値で取引されました。
Advance Auto Parts Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
60.03 63.05
1年のレンジ
28.90 69.85
- 以前の終値
- 62.64
- 始値
- 62.83
- 買値
- 60.09
- 買値
- 60.39
- 安値
- 60.03
- 高値
- 63.05
- 出来高
- 3.656 K
- 1日の変化
- -4.07%
- 1ヶ月の変化
- 0.08%
- 6ヶ月の変化
- 54.12%
- 1年の変化
- 56.08%
