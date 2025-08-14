Валюты / AAP
AAP: Advance Auto Parts Inc
63.27 USD 0.91 (1.42%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AAP за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.14, а максимальная — 65.20.
Следите за динамикой Advance Auto Parts Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AAP
Дневной диапазон
63.14 65.20
Годовой диапазон
28.90 69.85
- Предыдущее закрытие
- 64.18
- Open
- 64.63
- Bid
- 63.27
- Ask
- 63.57
- Low
- 63.14
- High
- 65.20
- Объем
- 4.857 K
- Дневное изменение
- -1.42%
- Месячное изменение
- 5.38%
- 6-месячное изменение
- 62.27%
- Годовое изменение
- 64.34%
