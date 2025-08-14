Currencies / AAP
AAP: Advance Auto Parts Inc
63.74 USD 0.44 (0.69%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
AAP exchange rate has changed by -0.69% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 63.59 and at a high of 64.50.
Follow Advance Auto Parts Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
AAP News
Daily Range
63.59 64.50
Year Range
28.90 69.85
- Previous Close
- 64.18
- Open
- 63.76
- Bid
- 63.74
- Ask
- 64.04
- Low
- 63.59
- High
- 64.50
- Volume
- 1.966 K
- Daily Change
- -0.69%
- Month Change
- 6.16%
- 6 Months Change
- 63.48%
- Year Change
- 65.56%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%