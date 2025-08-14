CotationsSections
Devises / AAP
Retour à Actions

AAP: Advance Auto Parts Inc

58.71 USD 1.38 (2.30%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AAP a changé de -2.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.66 et à un maximum de 60.26.

Suivez la dynamique Advance Auto Parts Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AAP Nouvelles

Range quotidien
57.66 60.26
Range Annuel
28.90 69.85
Clôture Précédente
60.09
Ouverture
60.03
Bid
58.71
Ask
59.01
Plus Bas
57.66
Plus Haut
60.26
Volume
3.596 K
Changement quotidien
-2.30%
Changement Mensuel
-2.22%
Changement à 6 Mois
50.58%
Changement Annuel
52.49%
20 septembre, samedi