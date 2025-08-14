货币 / AAP
AAP: Advance Auto Parts Inc
63.27 USD 0.91 (1.42%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AAP汇率已更改-1.42%。当日，交易品种以低点63.14和高点65.20进行交易。
关注Advance Auto Parts Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
63.14 65.20
年范围
28.90 69.85
- 前一天收盘价
- 64.18
- 开盘价
- 64.63
- 卖价
- 63.27
- 买价
- 63.57
- 最低价
- 63.14
- 最高价
- 65.20
- 交易量
- 4.857 K
- 日变化
- -1.42%
- 月变化
- 5.38%
- 6个月变化
- 62.27%
- 年变化
- 64.34%
