Währungen / AAP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AAP: Advance Auto Parts Inc
60.09 USD 2.55 (4.07%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AAP hat sich für heute um -4.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.03 bis zu einem Hoch von 63.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Advance Auto Parts Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAP News
- Evercore ISI hebt Kursziel für AutoZone wegen DIFM-Wachstum auf 4.500 $ an
- AutoZone stock price target raised to $4,500 by Evercore ISI on DIFM growth
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- U.S. earnings season showed consumer is feeling good, Mizuho says
- Dollar Tree Stock Lacks Growth, I'm Avoiding It (NASDAQ:DLTR)
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- QGRO: A Less Risky ETF To Beat The S&P 500 And Russell 1000 (NYSEARCA:QGRO)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Advance Auto Parts Stock?
- Advance Auto Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Fall Y/Y
- The Most Important Thing for Advance Auto Parts Investors to Watch in 2025
- Consumer Tech News (August 11–August 15): Consumer Sentiment Slips, Stimulus Sparks Rallies, and Cisco & Applied Materials Headline Earnings - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Advance Auto Parts: Q2 Marked By Lackluster Sales Growth (AAP)
- These Analysts Increase Their Forecasts On Advance Auto Parts Following Upbeat Q2 Earnings - Advance Auto Parts (NYSE:AAP)
- Truist Securities raises Advance Auto Parts stock price target to $53 on stabilization
- Applied Materials To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Applied Industrial Techs (NYSE:AIT)
- Advance Auto Parts: Sales Stabilize, But Execution Risk Remains Elevated (NYSE:AAP)
- Advance Auto Parts stock price target raised to $60 by Evercore ISI
- DA Davidson lowers Advance Auto Parts stock price target to $63
- Why Advance Auto Parts Crashed Today
- Why Is Advance Auto Parts Stock Tumbling Thursday? - Advance Auto Parts (NYSE:AAP)
- Advance Auto Parts, Inc. (AAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ubiquiti, Amcor among Thursday’s market cap stock movers
- Why Advance Auto Parts Stock Is Falling Today - Advance Auto Parts (NYSE:AAP)
- Advance Auto Parts (AAP) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Tagesspanne
60.03 63.05
Jahresspanne
28.90 69.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.64
- Eröffnung
- 62.83
- Bid
- 60.09
- Ask
- 60.39
- Tief
- 60.03
- Hoch
- 63.05
- Volumen
- 3.656 K
- Tagesänderung
- -4.07%
- Monatsänderung
- 0.08%
- 6-Monatsänderung
- 54.12%
- Jahresänderung
- 56.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K