AAP: Advance Auto Parts Inc

60.09 USD 2.55 (4.07%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AAP hat sich für heute um -4.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.03 bis zu einem Hoch von 63.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Advance Auto Parts Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
60.03 63.05
Jahresspanne
28.90 69.85
Vorheriger Schlusskurs
62.64
Eröffnung
62.83
Bid
60.09
Ask
60.39
Tief
60.03
Hoch
63.05
Volumen
3.656 K
Tagesänderung
-4.07%
Monatsänderung
0.08%
6-Monatsänderung
54.12%
Jahresänderung
56.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K