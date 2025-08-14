QuotazioniSezioni
AAP: Advance Auto Parts Inc

58.71 USD 1.38 (2.30%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AAP ha avuto una variazione del -2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.66 e ad un massimo di 60.26.

Segui le dinamiche di Advance Auto Parts Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
57.66 60.26
Intervallo Annuale
28.90 69.85
Chiusura Precedente
60.09
Apertura
60.03
Bid
58.71
Ask
59.01
Minimo
57.66
Massimo
60.26
Volume
3.596 K
Variazione giornaliera
-2.30%
Variazione Mensile
-2.22%
Variazione Semestrale
50.58%
Variazione Annuale
52.49%
