AADR: AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

85.96 USD 1.21 (1.43%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AADR fiyatı bugün 1.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.11 ve Yüksek fiyatı olarak 85.99 aralığında işlem gördü.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
85.11 85.99
Yıllık aralık
61.52 85.99
Önceki kapanış
84.75
Açılış
85.11
Satış
85.96
Alış
86.26
Düşük
85.11
Yüksek
85.99
Hacim
9
Günlük değişim
1.43%
Aylık değişim
5.16%
6 aylık değişim
16.26%
Yıllık değişim
33.91%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki