Dövizler / AADR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AADR: AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
85.96 USD 1.21 (1.43%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AADR fiyatı bugün 1.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.11 ve Yüksek fiyatı olarak 85.99 aralığında işlem gördü.
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AADR haberleri
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Best ETFs Provider AdvisorShares Finds Opportunity In Offbeat Spots
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Günlük aralık
85.11 85.99
Yıllık aralık
61.52 85.99
- Önceki kapanış
- 84.75
- Açılış
- 85.11
- Satış
- 85.96
- Alış
- 86.26
- Düşük
- 85.11
- Yüksek
- 85.99
- Hacim
- 9
- Günlük değişim
- 1.43%
- Aylık değişim
- 5.16%
- 6 aylık değişim
- 16.26%
- Yıllık değişim
- 33.91%