AADR: AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

86.30 USD 0.34 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AADR hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.71 bis zu einem Hoch von 86.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
85.71 86.30
Jahresspanne
61.52 86.30
Vorheriger Schlusskurs
85.96
Eröffnung
85.84
Bid
86.30
Ask
86.60
Tief
85.71
Hoch
86.30
Volumen
5
Tagesänderung
0.40%
Monatsänderung
5.58%
6-Monatsänderung
16.72%
Jahresänderung
34.44%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%