Währungen / AADR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AADR: AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
86.30 USD 0.34 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AADR hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.71 bis zu einem Hoch von 86.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AADR News
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Best ETFs Provider AdvisorShares Finds Opportunity In Offbeat Spots
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Tagesspanne
85.71 86.30
Jahresspanne
61.52 86.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 85.96
- Eröffnung
- 85.84
- Bid
- 86.30
- Ask
- 86.60
- Tief
- 85.71
- Hoch
- 86.30
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 5.58%
- 6-Monatsänderung
- 16.72%
- Jahresänderung
- 34.44%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-450.170 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%