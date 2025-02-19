КотировкиРазделы
AADR: AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

84.61 USD 0.32 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AADR за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.61, а максимальная — 85.05.

Следите за динамикой AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
84.61 85.05
Годовой диапазон
61.52 85.99
Предыдущее закрытие
84.93
Open
84.84
Bid
84.61
Ask
84.91
Low
84.61
High
85.05
Объем
3
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
3.51%
6-месячное изменение
14.43%
Годовое изменение
31.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.