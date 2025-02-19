クォートセクション
通貨 / AADR
AADR: AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

86.30 USD 0.34 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AADRの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり85.71の安値と86.30の高値で取引されました。

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
85.71 86.30
1年のレンジ
61.52 86.30
以前の終値
85.96
始値
85.84
買値
86.30
買値
86.60
安値
85.71
高値
86.30
出来高
5
1日の変化
0.40%
1ヶ月の変化
5.58%
6ヶ月の変化
16.72%
1年の変化
34.44%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
経常収支
実際
期待
$​-406.051 B
$​-450.170 B
13:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
4.04 M
4.01 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
-2.0%
2.0%
16:35
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
17:00
USD
2年債入札
実際
期待
3.641%