AADR: AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
86.30 USD 0.34 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AADRの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり85.71の安値と86.30の高値で取引されました。
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AADR News
1日のレンジ
85.71 86.30
1年のレンジ
61.52 86.30
- 以前の終値
- 85.96
- 始値
- 85.84
- 買値
- 86.30
- 買値
- 86.60
- 安値
- 85.71
- 高値
- 86.30
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- 5.58%
- 6ヶ月の変化
- 16.72%
- 1年の変化
- 34.44%
