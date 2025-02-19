CotaçõesSeções
AADR: AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

86.30 USD 0.34 (0.40%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AADR para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 85.71 e o mais alto foi 86.30.

Veja a dinâmica do par de moedas AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
85.71 86.30
Faixa anual
61.52 86.30
Fechamento anterior
85.96
Open
85.84
Bid
86.30
Ask
86.60
Low
85.71
High
86.30
Volume
5
Mudança diária
0.40%
Mudança mensal
5.58%
Mudança de 6 meses
16.72%
Mudança anual
34.44%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
Transações Correntes
Atu.
Projeç.
$​-406.051 bilh
Prév.
$​-450.170 bilh
13:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
Projeç.
4.04 milh
Prév.
4.01 milh
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-2.0%
Prév.
2.0%
16:35
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 2 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.641%