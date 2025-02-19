Moedas / AADR
AADR: AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
86.30 USD 0.34 (0.40%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AADR para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 85.71 e o mais alto foi 86.30.
Veja a dinâmica do par de moedas AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AADR Notícias
Faixa diária
85.71 86.30
Faixa anual
61.52 86.30
- Fechamento anterior
- 85.96
- Open
- 85.84
- Bid
- 86.30
- Ask
- 86.60
- Low
- 85.71
- High
- 86.30
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- 5.58%
- Mudança de 6 meses
- 16.72%
- Mudança anual
- 34.44%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $-406.051 bilh
- Prév.
- $-450.170 bilh
13:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.04 milh
- Prév.
- 4.01 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.0%
- Prév.
- 2.0%
16:35
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.641%