AADR: AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

86.30 USD 0.34 (0.40%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AADR a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 85.71 et à un maximum de 86.30.

Suivez la dynamique AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
85.71 86.30
Range Annuel
61.52 86.30
Clôture Précédente
85.96
Ouverture
85.84
Bid
86.30
Ask
86.60
Plus Bas
85.71
Plus Haut
86.30
Volume
5
Changement quotidien
0.40%
Changement Mensuel
5.58%
Changement à 6 Mois
16.72%
Changement Annuel
34.44%
