AADR: AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

86.30 USD 0.34 (0.40%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AADR de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 85.71, mientras que el máximo ha alcanzado 86.30.

Siga la dinámica de la pareja de divisas AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
85.71 86.30
Rango anual
61.52 86.30
Cierres anteriores
85.96
Open
85.84
Bid
86.30
Ask
86.60
Low
85.71
High
86.30
Volumen
5
Cambio diario
0.40%
Cambio mensual
5.58%
Cambio a 6 meses
16.72%
Cambio anual
34.44%
23 septiembre, martes
12:30
USD
Cuenta corriente
Act.
Pronós.
$​-406.051 B
Prev.
$​-450.170 B
13:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
4.04 M
Prev.
4.01 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
-2.0%
Prev.
2.0%
16:35
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.641%