AADR: AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
86.30 USD 0.34 (0.40%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AADR 환율이 오늘 0.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 85.71이고 고가는 86.30이었습니다.
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
85.71 86.30
년간 변동
61.52 86.30
- 이전 종가
- 85.96
- 시가
- 85.84
- Bid
- 86.30
- Ask
- 86.60
- 저가
- 85.71
- 고가
- 86.30
- 볼륨
- 5
- 일일 변동
- 0.40%
- 월 변동
- 5.58%
- 6개월 변동
- 16.72%
- 년간 변동율
- 34.44%
23 9월, 화요일
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- $-406.051 B
- 훑어보기
- $-450.170 B
13:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 4.04 M
- 훑어보기
- 4.01 M
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- -2.0%
- 훑어보기
- 2.0%
16:35
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.641%