AACT: Ares Acquisition Corporation II Class A

11.08 USD 0.31 (2.72%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AACT fiyatı bugün -2.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.89 ve Yüksek fiyatı olarak 11.39 aralığında işlem gördü.

Ares Acquisition Corporation II Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.89 11.39
Yıllık aralık
9.89 11.62
Önceki kapanış
11.39
Açılış
11.36
Satış
11.08
Alış
11.38
Düşük
9.89
Yüksek
11.39
Hacim
543
Günlük değişim
-2.72%
Aylık değişim
-2.89%
6 aylık değişim
-0.72%
Yıllık değişim
2.40%
21 Eylül, Pazar