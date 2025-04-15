Dövizler / AACT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AACT: Ares Acquisition Corporation II Class A
11.08 USD 0.31 (2.72%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AACT fiyatı bugün -2.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.89 ve Yüksek fiyatı olarak 11.39 aralığında işlem gördü.
Ares Acquisition Corporation II Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AACT haberleri
- Kodiak Robotics, SPAC anlaşması öncesinde 145 milyon dolar PIPE finansmanı sağladı
- Kodiak Robotics secures $145 million in PIPE financing ahead of SPAC deal
- Former Cruise president Elshenawy joins Kodiak Robotics board
- Ares Acquisition Corporation II: Kodiak Might Be A Winner (NYSE:AACT)
- Churchill Capital IX Stock: Plus Deal Is Intriguing But SPAC Concerns Remain (NASDAQ:CCIX)
- Ares Acquisition Corp II enters $2 million working capital loan agreement
- Kodiak Selects Roush as Manufacturing Partner to Upfit Kodiak Driver-Equipped Trucks
- AACT stock soars to all-time high of $11.3 amid market optimism
- AACT Stock Soars to All-Time High of $11.29 Amid Market Optimism
- Tesla's FSD Deployment, Kodiak Robotics' SPAC Merger, And Rivian's New Deal: This Week In Mobility - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
- SPAC Frenzy Returns: $1.8 Billion Floods In as IPO Market Crashes
- George Soros, Cathie Wood-Backed Autonomous Trucking Firm Kodiak Robotics Set To Go Public Via SPAC Merger To Tap $4 Trillion Market - Atlas Energy Solutions (NYSE:AESI), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
Günlük aralık
9.89 11.39
Yıllık aralık
9.89 11.62
- Önceki kapanış
- 11.39
- Açılış
- 11.36
- Satış
- 11.08
- Alış
- 11.38
- Düşük
- 9.89
- Yüksek
- 11.39
- Hacim
- 543
- Günlük değişim
- -2.72%
- Aylık değişim
- -2.89%
- 6 aylık değişim
- -0.72%
- Yıllık değişim
- 2.40%
21 Eylül, Pazar