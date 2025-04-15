통화 / AACT
AACT: Ares Acquisition Corporation II Class A
11.08 USD 0.31 (2.72%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AACT 환율이 오늘 -2.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.89이고 고가는 11.39이었습니다.
Ares Acquisition Corporation II Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AACT News
- 코디악 로보틱스, SPAC 합병 앞두고 1억 4,500만 달러 PIPE 자금 확보
- Kodiak Robotics secures $145 million in PIPE financing ahead of SPAC deal
- Former Cruise president Elshenawy joins Kodiak Robotics board
- Ares Acquisition Corporation II: Kodiak Might Be A Winner (NYSE:AACT)
- Churchill Capital IX Stock: Plus Deal Is Intriguing But SPAC Concerns Remain (NASDAQ:CCIX)
- Ares Acquisition Corp II enters $2 million working capital loan agreement
- Kodiak Selects Roush as Manufacturing Partner to Upfit Kodiak Driver-Equipped Trucks
- AACT stock soars to all-time high of $11.3 amid market optimism
- Tesla's FSD Deployment, Kodiak Robotics' SPAC Merger, And Rivian's New Deal: This Week In Mobility - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
- SPAC Frenzy Returns: $1.8 Billion Floods In as IPO Market Crashes
- George Soros, Cathie Wood-Backed Autonomous Trucking Firm Kodiak Robotics Set To Go Public Via SPAC Merger To Tap $4 Trillion Market - Atlas Energy Solutions (NYSE:AESI), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
일일 변동 비율
9.89 11.39
년간 변동
9.89 11.62
- 이전 종가
- 11.39
- 시가
- 11.36
- Bid
- 11.08
- Ask
- 11.38
- 저가
- 9.89
- 고가
- 11.39
- 볼륨
- 543
- 일일 변동
- -2.72%
- 월 변동
- -2.89%
- 6개월 변동
- -0.72%
- 년간 변동율
- 2.40%
20 9월, 토요일