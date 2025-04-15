Währungen / AACT
AACT: Ares Acquisition Corporation II Class A
11.00 USD 0.39 (3.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AACT hat sich für heute um -3.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.89 bis zu einem Hoch von 11.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ares Acquisition Corporation II Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AACT News
- Vor SPAC-Fusion: Kodiak Robotics sichert sich PIPE-Finanzierung über 145 Millionen US-Dollar
- Kodiak Robotics secures $145 million in PIPE financing ahead of SPAC deal
- Former Cruise president Elshenawy joins Kodiak Robotics board
- Ares Acquisition Corporation II: Kodiak Might Be A Winner (NYSE:AACT)
- Churchill Capital IX Stock: Plus Deal Is Intriguing But SPAC Concerns Remain (NASDAQ:CCIX)
- Ares Acquisition Corp II enters $2 million working capital loan agreement
- Kodiak Selects Roush as Manufacturing Partner to Upfit Kodiak Driver-Equipped Trucks
- AACT stock soars to all-time high of $11.3 amid market optimism
- AACT Stock Soars to All-Time High of $11.29 Amid Market Optimism
- Tesla's FSD Deployment, Kodiak Robotics' SPAC Merger, And Rivian's New Deal: This Week In Mobility - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
- SPAC Frenzy Returns: $1.8 Billion Floods In as IPO Market Crashes
- George Soros, Cathie Wood-Backed Autonomous Trucking Firm Kodiak Robotics Set To Go Public Via SPAC Merger To Tap $4 Trillion Market - Atlas Energy Solutions (NYSE:AESI), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
Tagesspanne
9.89 11.39
Jahresspanne
9.89 11.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.39
- Eröffnung
- 11.36
- Bid
- 11.00
- Ask
- 11.30
- Tief
- 9.89
- Hoch
- 11.39
- Volumen
- 210
- Tagesänderung
- -3.42%
- Monatsänderung
- -3.59%
- 6-Monatsänderung
- -1.43%
- Jahresänderung
- 1.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K