AACT: Ares Acquisition Corporation II Class A

11.00 USD 0.39 (3.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AACT hat sich für heute um -3.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.89 bis zu einem Hoch von 11.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ares Acquisition Corporation II Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
9.89 11.39
Jahresspanne
9.89 11.62
Vorheriger Schlusskurs
11.39
Eröffnung
11.36
Bid
11.00
Ask
11.30
Tief
9.89
Hoch
11.39
Volumen
210
Tagesänderung
-3.42%
Monatsänderung
-3.59%
6-Monatsänderung
-1.43%
Jahresänderung
1.66%
