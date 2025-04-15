通貨 / AACT
AACT: Ares Acquisition Corporation II Class A
11.39 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AACTの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり11.39の安値と11.40の高値で取引されました。
Ares Acquisition Corporation II Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AACT News
- コディアック・ロボティクス、SPAC取引に先立ち1億4500万ドルのPIPE資金調達を確保
- Kodiak Robotics secures $145 million in PIPE financing ahead of SPAC deal
- Former Cruise president Elshenawy joins Kodiak Robotics board
- Ares Acquisition Corporation II: Kodiak Might Be A Winner (NYSE:AACT)
- Churchill Capital IX Stock: Plus Deal Is Intriguing But SPAC Concerns Remain (NASDAQ:CCIX)
- Ares Acquisition Corp II enters $2 million working capital loan agreement
- Kodiak Selects Roush as Manufacturing Partner to Upfit Kodiak Driver-Equipped Trucks
- AACT stock soars to all-time high of $11.3 amid market optimism
- AACT Stock Soars to All-Time High of $11.29 Amid Market Optimism
- Tesla's FSD Deployment, Kodiak Robotics' SPAC Merger, And Rivian's New Deal: This Week In Mobility - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
- SPAC Frenzy Returns: $1.8 Billion Floods In as IPO Market Crashes
- George Soros, Cathie Wood-Backed Autonomous Trucking Firm Kodiak Robotics Set To Go Public Via SPAC Merger To Tap $4 Trillion Market - Atlas Energy Solutions (NYSE:AESI), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
1日のレンジ
11.39 11.40
1年のレンジ
10.82 11.62
- 以前の終値
- 11.39
- 始値
- 11.39
- 買値
- 11.39
- 買値
- 11.69
- 安値
- 11.39
- 高値
- 11.40
- 出来高
- 312
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -0.18%
- 6ヶ月の変化
- 2.06%
- 1年の変化
- 5.27%
