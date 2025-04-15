クォートセクション
通貨 / AACT
AACT: Ares Acquisition Corporation II Class A

11.39 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AACTの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり11.39の安値と11.40の高値で取引されました。

Ares Acquisition Corporation II Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.39 11.40
1年のレンジ
10.82 11.62
以前の終値
11.39
始値
11.39
買値
11.39
買値
11.69
安値
11.39
高値
11.40
出来高
312
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-0.18%
6ヶ月の変化
2.06%
1年の変化
5.27%
