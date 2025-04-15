Divisas / AACT
AACT: Ares Acquisition Corporation II Class A
11.39 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AACT de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.38, mientras que el máximo ha alcanzado 11.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ares Acquisition Corporation II Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AACT News
- Kodiak Robotics obtiene $145 millones en financiación PIPE antes de acuerdo SPAC
- Former Cruise president Elshenawy joins Kodiak Robotics board
- Ares Acquisition Corporation II: Kodiak Might Be A Winner (NYSE:AACT)
- Churchill Capital IX Stock: Plus Deal Is Intriguing But SPAC Concerns Remain (NASDAQ:CCIX)
- Ares Acquisition Corp II enters $2 million working capital loan agreement
- Kodiak Selects Roush as Manufacturing Partner to Upfit Kodiak Driver-Equipped Trucks
- AACT stock soars to all-time high of $11.3 amid market optimism
- AACT Stock Soars to All-Time High of $11.29 Amid Market Optimism
- Tesla's FSD Deployment, Kodiak Robotics' SPAC Merger, And Rivian's New Deal: This Week In Mobility - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
- SPAC Frenzy Returns: $1.8 Billion Floods In as IPO Market Crashes
- George Soros, Cathie Wood-Backed Autonomous Trucking Firm Kodiak Robotics Set To Go Public Via SPAC Merger To Tap $4 Trillion Market - Atlas Energy Solutions (NYSE:AESI), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
Rango diario
11.38 11.40
Rango anual
10.82 11.62
- Cierres anteriores
- 11.39
- Open
- 11.39
- Bid
- 11.39
- Ask
- 11.69
- Low
- 11.38
- High
- 11.40
- Volumen
- 289
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -0.18%
- Cambio a 6 meses
- 2.06%
- Cambio anual
- 5.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B