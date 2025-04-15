Devises / AACT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AACT: Ares Acquisition Corporation II Class A
11.08 USD 0.31 (2.72%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AACT a changé de -2.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.89 et à un maximum de 11.39.
Suivez la dynamique Ares Acquisition Corporation II Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AACT Nouvelles
- Kodiak Robotics obtient 145 millions de dollars de financement PIPE avant l’accord SPAC
- Kodiak Robotics secures $145 million in PIPE financing ahead of SPAC deal
- Former Cruise president Elshenawy joins Kodiak Robotics board
- Ares Acquisition Corporation II: Kodiak Might Be A Winner (NYSE:AACT)
- Churchill Capital IX Stock: Plus Deal Is Intriguing But SPAC Concerns Remain (NASDAQ:CCIX)
- Ares Acquisition Corp II enters $2 million working capital loan agreement
- Kodiak Selects Roush as Manufacturing Partner to Upfit Kodiak Driver-Equipped Trucks
- AACT stock soars to all-time high of $11.3 amid market optimism
- AACT Stock Soars to All-Time High of $11.29 Amid Market Optimism
- Tesla's FSD Deployment, Kodiak Robotics' SPAC Merger, And Rivian's New Deal: This Week In Mobility - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
- SPAC Frenzy Returns: $1.8 Billion Floods In as IPO Market Crashes
- George Soros, Cathie Wood-Backed Autonomous Trucking Firm Kodiak Robotics Set To Go Public Via SPAC Merger To Tap $4 Trillion Market - Atlas Energy Solutions (NYSE:AESI), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
Range quotidien
9.89 11.39
Range Annuel
9.89 11.62
- Clôture Précédente
- 11.39
- Ouverture
- 11.36
- Bid
- 11.08
- Ask
- 11.38
- Plus Bas
- 9.89
- Plus Haut
- 11.39
- Volume
- 543
- Changement quotidien
- -2.72%
- Changement Mensuel
- -2.89%
- Changement à 6 Mois
- -0.72%
- Changement Annuel
- 2.40%
20 septembre, samedi