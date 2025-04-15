Moedas / AACT
AACT: Ares Acquisition Corporation II Class A
11.39 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AACT para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.39 e o mais alto foi 11.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Ares Acquisition Corporation II Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AACT Notícias
- Kodiak Robotics garante US$ 145 milhões em financiamento PIPE antes de acordo SPAC
- Kodiak Robotics secures $145 million in PIPE financing ahead of SPAC deal
- Former Cruise president Elshenawy joins Kodiak Robotics board
- Ares Acquisition Corporation II: Kodiak Might Be A Winner (NYSE:AACT)
- Churchill Capital IX Stock: Plus Deal Is Intriguing But SPAC Concerns Remain (NASDAQ:CCIX)
- Ares Acquisition Corp II enters $2 million working capital loan agreement
- Kodiak Selects Roush as Manufacturing Partner to Upfit Kodiak Driver-Equipped Trucks
- AACT stock soars to all-time high of $11.3 amid market optimism
- AACT Stock Soars to All-Time High of $11.29 Amid Market Optimism
- Tesla's FSD Deployment, Kodiak Robotics' SPAC Merger, And Rivian's New Deal: This Week In Mobility - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
- SPAC Frenzy Returns: $1.8 Billion Floods In as IPO Market Crashes
- George Soros, Cathie Wood-Backed Autonomous Trucking Firm Kodiak Robotics Set To Go Public Via SPAC Merger To Tap $4 Trillion Market - Atlas Energy Solutions (NYSE:AESI), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
Faixa diária
11.39 11.40
Faixa anual
10.82 11.62
- Fechamento anterior
- 11.39
- Open
- 11.39
- Bid
- 11.39
- Ask
- 11.69
- Low
- 11.39
- High
- 11.40
- Volume
- 271
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.18%
- Mudança de 6 meses
- 2.06%
- Mudança anual
- 5.27%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh