Валюты / AACT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AACT: Ares Acquisition Corporation II Class A
11.39 USD 0.01 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AACT за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.39, а максимальная — 11.41.
Следите за динамикой Ares Acquisition Corporation II Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AACT
- Kodiak Robotics привлекает $145 млн в рамках PIPE-финансирования перед сделкой SPAC
- Kodiak Robotics secures $145 million in PIPE financing ahead of SPAC deal
- Former Cruise president Elshenawy joins Kodiak Robotics board
- Ares Acquisition Corporation II: Kodiak Might Be A Winner (NYSE:AACT)
- Churchill Capital IX Stock: Plus Deal Is Intriguing But SPAC Concerns Remain (NASDAQ:CCIX)
- Ares Acquisition Corp II enters $2 million working capital loan agreement
- Kodiak Selects Roush as Manufacturing Partner to Upfit Kodiak Driver-Equipped Trucks
- AACT stock soars to all-time high of $11.3 amid market optimism
- AACT Stock Soars to All-Time High of $11.29 Amid Market Optimism
- Tesla's FSD Deployment, Kodiak Robotics' SPAC Merger, And Rivian's New Deal: This Week In Mobility - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
- SPAC Frenzy Returns: $1.8 Billion Floods In as IPO Market Crashes
- George Soros, Cathie Wood-Backed Autonomous Trucking Firm Kodiak Robotics Set To Go Public Via SPAC Merger To Tap $4 Trillion Market - Atlas Energy Solutions (NYSE:AESI), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
Дневной диапазон
11.39 11.41
Годовой диапазон
10.82 11.62
- Предыдущее закрытие
- 11.40
- Open
- 11.40
- Bid
- 11.39
- Ask
- 11.69
- Low
- 11.39
- High
- 11.41
- Объем
- 527
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- -0.18%
- 6-месячное изменение
- 2.06%
- Годовое изменение
- 5.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.