AACT: Ares Acquisition Corporation II Class A
11.08 USD 0.31 (2.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AACT ha avuto una variazione del -2.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.89 e ad un massimo di 11.39.
Segui le dinamiche di Ares Acquisition Corporation II Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AACT News
- Kodiak Robotics ottiene 145 milioni di dollari in finanziamento PIPE prima dell’accordo SPAC
- Former Cruise president Elshenawy joins Kodiak Robotics board
- Ares Acquisition Corporation II: Kodiak Might Be A Winner (NYSE:AACT)
- Churchill Capital IX Stock: Plus Deal Is Intriguing But SPAC Concerns Remain (NASDAQ:CCIX)
- Ares Acquisition Corp II enters $2 million working capital loan agreement
- Kodiak Selects Roush as Manufacturing Partner to Upfit Kodiak Driver-Equipped Trucks
- AACT stock soars to all-time high of $11.3 amid market optimism
- Tesla's FSD Deployment, Kodiak Robotics' SPAC Merger, And Rivian's New Deal: This Week In Mobility - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
- SPAC Frenzy Returns: $1.8 Billion Floods In as IPO Market Crashes
- George Soros, Cathie Wood-Backed Autonomous Trucking Firm Kodiak Robotics Set To Go Public Via SPAC Merger To Tap $4 Trillion Market - Atlas Energy Solutions (NYSE:AESI), Ares Acquisition (NYSE:AACT)
Intervallo Giornaliero
9.89 11.39
Intervallo Annuale
9.89 11.62
- Chiusura Precedente
- 11.39
- Apertura
- 11.36
- Bid
- 11.08
- Ask
- 11.38
- Minimo
- 9.89
- Massimo
- 11.39
- Volume
- 543
- Variazione giornaliera
- -2.72%
- Variazione Mensile
- -2.89%
- Variazione Semestrale
- -0.72%
- Variazione Annuale
- 2.40%
21 settembre, domenica