FiyatlarBölümler
Dövizler / HK50
Geri dön - Endeksler

HK50: HK50

26476.0 HKD 102.0 (0.38%)
Sektör: Endeks Baz: Hong Kong Dollar Kâr para birimi: Hong Kong Dollar

HK50 fiyatı bugün -0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26398.0 ve Yüksek fiyatı olarak 26672.0 aralığında işlem gördü.

HK50 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HK50 haberleri

Günlük aralık
26398.0 26672.0
Yıllık aralık
18640.0 27050.5
Önceki kapanış
26578.0
Açılış
26570.0
Satış
26476.0
Alış
26479.0
Düşük
26398.0
Yüksek
26672.0
Hacim
85.381 K
Günlük değişim
-0.38%
Aylık değişim
4.26%
6 aylık değişim
14.14%
Yıllık değişim
25.20%
21 Eylül, Pazar