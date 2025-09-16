Dövizler / HK50
HK50: HK50
26476.0 HKD 102.0 (0.38%)
Sektör: Endeks Baz: Hong Kong Dollar Kâr para birimi: Hong Kong Dollar
HK50 fiyatı bugün -0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26398.0 ve Yüksek fiyatı olarak 26672.0 aralığında işlem gördü.
HK50 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HK50 haberleri
- Asya borsaları ABD teknoloji hisselerindeki yükselişi takip ediyor; Japonya BOJ öncesi rekor rallisini sürdürüyor
- Asia stocks upbeat tracking US tech gains; Japan extends record rally ahead of BOJ
- Tokyo’da Nikkei 225 Endeksi rekor seviyelere yükseldi
- Asya borsaları Fed faiz indirimi sonrası yükseldi; Japonya yeni rekor seviyeye ulaştı
- Asia stocks climb after Fed rate cut; Japan rallies to new record high
- Morning Bid: Finally, the Fed
- Alibaba hisseleri yerli yapım yapay zeka çipi haberleri ve Ma spekülasyonuyla yaklaşık 4 yıllık zirveye yükseldi
- Asya borsaları Fed kararı öncesi karışık; Japonya ticaret verileri sonrası rekor seviyelere yakın
- Asia stocks mixed before Fed decision; Japan near record highs after trade data
- Asya borsaları: Japonya ve Güney Kore Fed faiz indirimi beklentisiyle rekor kırdı; Çin geriledi
- Asia stocks: Japan, S. Korea hit record highs amid Fed easing bets; China slips
Günlük aralık
26398.0 26672.0
Yıllık aralık
18640.0 27050.5
- Önceki kapanış
- 26578.0
- Açılış
- 26570.0
- Satış
- 26476.0
- Alış
- 26479.0
- Düşük
- 26398.0
- Yüksek
- 26672.0
- Hacim
- 85.381 K
- Günlük değişim
- -0.38%
- Aylık değişim
- 4.26%
- 6 aylık değişim
- 14.14%
- Yıllık değişim
- 25.20%
21 Eylül, Pazar