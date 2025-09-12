CotaçõesSeções
Moedas / HK50
Voltar para Índices

HK50: HK50

26578.0 HKD 248.0 (0.92%)
Setor: Índice Base: Hong Kong Dollar Moeda de lucro: Hong Kong Dollar

A taxa do HK50 para hoje mudou para -0.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26334.0 e o mais alto foi 27050.5.

Veja a dinâmica do par de moedas HK50. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HK50 Notícias

Faixa diária
26334.0 27050.5
Faixa anual
18640.0 27050.5
Fechamento anterior
26826.0
Open
26834.0
Bid
26578.0
Ask
26581.0
Low
26334.0
High
27050.5
Volume
97.903 K
Mudança diária
-0.92%
Mudança mensal
4.66%
Mudança de 6 meses
14.58%
Mudança anual
25.69%
18 setembro, quinta-feira