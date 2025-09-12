Moedas / HK50
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HK50: HK50
26578.0 HKD 248.0 (0.92%)
Setor: Índice Base: Hong Kong Dollar Moeda de lucro: Hong Kong Dollar
A taxa do HK50 para hoje mudou para -0.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26334.0 e o mais alto foi 27050.5.
Veja a dinâmica do par de moedas HK50. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HK50 Notícias
- Índice de referência de ações da China fecha em queda após máxima de 10 anos
- Ações asiáticas sobem após corte de juros do Fed; Japão atinge novo recorde
- Asia stocks climb after Fed rate cut; Japan rallies to new record high
- Ações de Hong Kong fecham com maior alta em quatro anos em meio a otimismo com IA e avanço em acordo sobre TikTok
- Morning Bid: Finally, the Fed
- Ações da Alibaba sobem para máxima de quase 4 anos com avanços em chips de IA e especulações sobre Ma
- Ações da Ásia mistas antes da decisão do Fed; Japão próximo de máximas históricas
- Asia stocks mixed before Fed decision; Japan near record highs after trade data
- Ações da Ásia: Japão e Coreia do Sul atingem máximas históricas com expectativas de corte do Fed
- Asia stocks: Japan, S. Korea hit record highs amid Fed easing bets; China slips
- Ações da China e de Hong Kong fecham em alta, com ganhos de tecnologia minimizados por dados fracos
- JPMorgan rebaixa ações da Pop Mart para Neutro com preço considerado perfeito
- JPMorgan downgrades Pop Mart stock rating to Neutral as shares priced for perfection
- Ações da Ásia mantêm fortes ganhos; Coreia do Sul atinge novo recorde
- Asia stocks hold sharp gains; S. Korea hits new peak, China factory output misses
- Bolsas da Ásia caem após nova máxima em uma década; Hong Kong toca máxima de 4 anos com otimismo sobre IA
Faixa diária
26334.0 27050.5
Faixa anual
18640.0 27050.5
- Fechamento anterior
- 26826.0
- Open
- 26834.0
- Bid
- 26578.0
- Ask
- 26581.0
- Low
- 26334.0
- High
- 27050.5
- Volume
- 97.903 K
- Mudança diária
- -0.92%
- Mudança mensal
- 4.66%
- Mudança de 6 meses
- 14.58%
- Mudança anual
- 25.69%
18 setembro, quinta-feira