KurseKategorien
Währungen / HK50
Zurück zum Indices

HK50: HK50

26515.0 HKD 63.0 (0.24%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: Hong Kong Dollar Gewinnwährung: Hong Kong Dollar

Der Wechselkurs von HK50 hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26398.0 bis zu einem Hoch von 26672.0 gehandelt.

Verfolgen Sie die HK50-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HK50 News

Tagesspanne
26398.0 26672.0
Jahresspanne
18640.0 27050.5
Vorheriger Schlusskurs
26578.0
Eröffnung
26570.0
Bid
26515.0
Ask
26518.0
Tief
26398.0
Hoch
26672.0
Volumen
84.185 K
Tagesänderung
-0.24%
Monatsänderung
4.41%
6-Monatsänderung
14.31%
Jahresänderung
25.39%
19 September, Freitag