HK50: HK50
26515.0 HKD 63.0 (0.24%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: Hong Kong Dollar Gewinnwährung: Hong Kong Dollar
Der Wechselkurs von HK50 hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26398.0 bis zu einem Hoch von 26672.0 gehandelt.
Verfolgen Sie die HK50-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HK50 News
- Aktien Asien: Verluste in Japan - Notenbank will mit Verkauf von ETFs beginnen
- Asia stocks upbeat tracking US tech gains; Japan extends record rally ahead of BOJ
- Xiaomi: Rückruf von 117.000 SU7-Modellen belastet Aktie
- Aktien Asien: Keine klare Richtung nach US-Zinsentscheidung - Erholung in Japan
- Asia stocks climb after Fed rate cut; Japan rallies to new record high
- Aktien Asien: Durchwachsene Entwicklung - chinesische Börsen legen zu
- Morning Bid: Finally, the Fed
- Alibaba-Aktie: Neues 4-Jahres-Hoch dank KI-Fantasie
- Asia stocks mixed before Fed decision; Japan near record highs after trade data
- Aktien Asien: Abwartendes Geschäft - technologielastige Börsen legen zu
- Asia stocks: Japan, S. Korea hit record highs amid Fed easing bets; China slips
- JPMorgan stuft Pop Mart ab: Aktie nach Kursrallye "perfekt bewertet"
Tagesspanne
26398.0 26672.0
Jahresspanne
18640.0 27050.5
- Vorheriger Schlusskurs
- 26578.0
- Eröffnung
- 26570.0
- Bid
- 26515.0
- Ask
- 26518.0
- Tief
- 26398.0
- Hoch
- 26672.0
- Volumen
- 84.185 K
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- 4.41%
- 6-Monatsänderung
- 14.31%
- Jahresänderung
- 25.39%
19 September, Freitag