26476.0 HKD 102.0 (0.38%)
Secteur: Indice Base: Hong Kong Dollar Devise de profit: Hong Kong Dollar

Le taux de change de HK50 a changé de -0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26398.0 et à un maximum de 26672.0.

Suivez la dynamique HK50. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
26398.0 26672.0
Range Annuel
18640.0 27050.5
Clôture Précédente
26578.0
Ouverture
26570.0
Bid
26476.0
Ask
26479.0
Plus Bas
26398.0
Plus Haut
26672.0
Volume
85.381 K
Changement quotidien
-0.38%
Changement Mensuel
4.26%
Changement à 6 Mois
14.14%
Changement Annuel
25.20%
20 septembre, samedi