Divisas / HK50
HK50: HK50
26615.5 HKD 210.5 (0.78%)
Sector: Índice Básica: Hong Kong Dollar Divisa de beneficio: Hong Kong Dollar
El tipo de cambio de HK50 de hoy ha cambiado un -0.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26334.0, mientras que el máximo ha alcanzado 27050.5.
Siga la dinámica de la pareja de divisas HK50. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HK50 News
- El Hang Seng cae un 1,4 % ante una rebaja de tipos en EE. UU. ya descontada por el mercado
- Las bolsas europeas reaccionan con alzas a la bajada de tipos de la Reserva Federal
- La hora del BoE, hablan Lagarde y De Guindos (BCE): 5 claves este jueves en Bolsa
- Las acciones asiáticas suben tras el recorte de tipos de la Fed; Japón alcanza nuevo un máximo histórico
- Acciones asiáticas suben tras recorte de tasas de la Fed; Japón alcanza máximo
- Asia stocks climb after Fed rate cut; Japan rallies to new record high
- El Hang Seng gana un 1,8 % y se mantiene en máximos de 4 años gracias a las tecnológicas
- Las bolsas europeas abren con leves alzas a la espera de la bajada de tipos por la Fed
- Decisión de tipos de la Fed, habla Lagarde (BCE): 5 claves este miércoles en Bolsa
- Morning Bid: Finally, the Fed
- Acciones de Alibaba suben a máximo de casi 4 años por chip de IA y rumores sobre Ma
- Las acciones de Alibaba suben a máximos de casi 4 años por chip de IA nacional y especulaciones sobre Ma
- Acciones de Asia mixtas antes de la decisión de la Fed; Japón cerca de máximos históricos tras datos comerciales
- Acciones asiáticas mixtas antes de decisión de la Fed; Japón cerca de máximos
- Asia stocks mixed before Fed decision; Japan near record highs after trade data
- El Hang Seng cierra prácticamente plano a la espera de noticias sobre rebajas de tipos
- Las bolsas europeas abren planas en el día en el que comienza la reunión de la Fed
- Empieza la reunión de la Fed: 5 claves este martes en Bolsa
- Acciones asiáticas: Japón y Corea del Sur alcanzan máximos históricos por expectativas de recortes de la Fed; China cae
- Acciones asiáticas: Japón y Corea del Sur alcanzan máximos históricos
- Asia stocks: Japan, S. Korea hit record highs amid Fed easing bets; China slips
- El IBEX modera las ganancias al 0,43 % y se aleja de los 15.400 puntos alcanzados
- El Hang Seng sube 0,2 % hasta máximos de 4 años ante las apuestas por estímulos en China
- JPMorgan rebaja la calificación de las acciones de Pop Mart a Neutral al considerar que su precio es perfecto
Rango diario
26334.0 27050.5
Rango anual
18640.0 27050.5
- Cierres anteriores
- 26826.0
- Open
- 26834.0
- Bid
- 26615.5
- Ask
- 26618.5
- Low
- 26334.0
- High
- 27050.5
- Volumen
- 61.078 K
- Cambio diario
- -0.78%
- Cambio mensual
- 4.81%
- Cambio a 6 meses
- 14.74%
- Cambio anual
- 25.86%
18 septiembre, jueves