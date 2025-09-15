통화 / HK50
HK50: HK50
26476.0 HKD 102.0 (0.38%)
부문: 인덱스 베이스: Hong Kong Dollar 수익 통화: Hong Kong Dollar
HK50 환율이 오늘 -0.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26398.0이고 고가는 26672.0이었습니다.
HK50 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HK50 News
- 미국 기술주 상승에 힘입어 아시아 증시 상승세; 일본 BOJ 앞두고 사상 최고치 경신
- Asia stocks upbeat tracking US tech gains; Japan extends record rally ahead of BOJ
- [개장] 뉴욕증시 추가 금리 인하 기대에 사상 최고치..인텔 22%↑
- Fed 금리 인하 후 아시아 증시 상승; 일본, 사상 최고치 경신
- Asia stocks climb after Fed rate cut; Japan rallies to new record high
- [개장] 뉴욕증시 혼조, 연준 금리인하에 ’널뛰기’..엔비디아 2%↓
- Morning Bid: Finally, the Fed
- 알리바바 주식, 자체 AI 칩 개발 및 마윈 복귀 소문에 4년 근접 최고치 기록
- Fed 금리 결정 앞두고 아시아 증시 혼조세, 무역 지표 발표 후 일본은 최고치 근접
- Asia stocks mixed before Fed decision; Japan near record highs after trade data
- [개장] 뉴욕증시 약세, FOMC 대기하며 관망..엔비디아 1.6%↓
- Fed 완화 기대 속, 일본·한국 증시 사상 최고치 경신; 중국 하락
- Asia stocks: Japan, S. Korea hit record highs amid Fed easing bets; China slips
- [0916개장체크] 美 증시, 테슬라·알파벳 주도… 나스닥 6거래일 연속 최고치
- [개장] 뉴욕증시, 미중 협상 진전에 최고가 행진..알파벳 4%↑
일일 변동 비율
26398.0 26672.0
년간 변동
18640.0 27050.5
- 이전 종가
- 26578.0
- 시가
- 26570.0
- Bid
- 26476.0
- Ask
- 26479.0
- 저가
- 26398.0
- 고가
- 26672.0
- 볼륨
- 85.381 K
- 일일 변동
- -0.38%
- 월 변동
- 4.26%
- 6개월 변동
- 14.14%
- 년간 변동율
- 25.20%
20 9월, 토요일