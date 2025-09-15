시세섹션
통화 / HK50
색인로 돌아가기

HK50: HK50

26476.0 HKD 102.0 (0.38%)
부문: 인덱스 베이스: Hong Kong Dollar 수익 통화: Hong Kong Dollar

HK50 환율이 오늘 -0.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26398.0이고 고가는 26672.0이었습니다.

HK50 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HK50 News

일일 변동 비율
26398.0 26672.0
년간 변동
18640.0 27050.5
이전 종가
26578.0
시가
26570.0
Bid
26476.0
Ask
26479.0
저가
26398.0
고가
26672.0
볼륨
85.381 K
일일 변동
-0.38%
월 변동
4.26%
6개월 변동
14.14%
년간 변동율
25.20%
20 9월, 토요일