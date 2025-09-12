Валюты / HK50
HK50: HK50
26865.0 HKD 291.0 (1.10%)
Сектор: Индекс Базовая: Hong Kong Dollar Валюта прибыли: Hong Kong Dollar
Курс HK50 за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26529.0, а максимальная — 26946.5.
Следите за динамикой HK50. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HK50
- Morning Bid: Finally, the Fed
- Акции Alibaba взлетели до почти 4-летнего максимума на фоне успехов в разработке ИИ-чипов и слухов о Ма
- Акции Азии демонстрируют смешанную динамику в преддверии решения ФРС
- Азия: Япония и Южная Корея достигли рекордов, Китай падает
- JPMorgan понижает рейтинг акций Pop Mart до "нейтрального", считая цены завышенными
- Азиатские акции сохраняют значительный рост; Южная Корея достигает нового пика, промышленное производство Китая не оправдывает ожиданий
- Meituan запускает нового ИИ-агента для усиления доставки еды на фоне растущей конкуренции
- Акции Азии растут вслед за рекордами Уолл-стрит
Дневной диапазон
26529.0 26946.5
Годовой диапазон
18640.0 26946.5
- Предыдущее закрытие
- 26574.0
- Open
- 26582.0
- Bid
- 26865.0
- Ask
- 26868.0
- Low
- 26529.0
- High
- 26946.5
- Объем
- 49.448 K
- Дневное изменение
- 1.10%
- Месячное изменение
- 5.79%
- 6-месячное изменение
- 15.82%
- Годовое изменение
- 27.04%
17 сентября, среда