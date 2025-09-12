КотировкиРазделы
Валюты / HK50
Назад в Индексы

HK50: HK50

26865.0 HKD 291.0 (1.10%)
Сектор: Индекс Базовая: Hong Kong Dollar Валюта прибыли: Hong Kong Dollar

Курс HK50 за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26529.0, а максимальная — 26946.5.

Следите за динамикой HK50. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HK50

Дневной диапазон
26529.0 26946.5
Годовой диапазон
18640.0 26946.5
Предыдущее закрытие
26574.0
Open
26582.0
Bid
26865.0
Ask
26868.0
Low
26529.0
High
26946.5
Объем
49.448 K
Дневное изменение
1.10%
Месячное изменение
5.79%
6-месячное изменение
15.82%
Годовое изменение
27.04%
17 сентября, среда