通貨 / HK50
HK50: HK50
26531.0 HKD 47.0 (0.18%)
セクター: インデックス ベース: Hong Kong Dollar 利益通貨: Hong Kong Dollar
HK50の今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり26398.0の安値と26623.0の高値で取引されました。
HK50ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
26398.0 26623.0
1年のレンジ
18640.0 27050.5
- 以前の終値
- 26578.0
- 始値
- 26570.0
- 買値
- 26531.0
- 26534.0
- 安値
- 26398.0
- 高値
- 26623.0
- 出来高
- 50.230 K
- 1日の変化
- -0.18%
- 1ヶ月の変化
- 4.47%
- 6ヶ月の変化
- 14.38%
- 1年の変化
- 25.46%
19 9月, 金曜日