クォートセクション
通貨 / HK50
指数に戻る

HK50: HK50

26531.0 HKD 47.0 (0.18%)
セクター: インデックス ベース: Hong Kong Dollar 利益通貨: Hong Kong Dollar

HK50の今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり26398.0の安値と26623.0の高値で取引されました。

HK50ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HK50 News

1日のレンジ
26398.0 26623.0
1年のレンジ
18640.0 27050.5
以前の終値
26578.0
始値
26570.0
買値
26531.0
買値
26534.0
安値
26398.0
高値
26623.0
出来高
50.230 K
1日の変化
-0.18%
1ヶ月の変化
4.47%
6ヶ月の変化
14.38%
1年の変化
25.46%
19 9月, 金曜日