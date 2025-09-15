Valute / HK50
HK50: HK50
26476.0 HKD 102.0 (0.38%)
Settore: Indice Base: Hong Kong Dollar Valuta di profitto: Hong Kong Dollar
Il tasso di cambio HK50 ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26398.0 e ad un massimo di 26672.0.
Segui le dinamiche di HK50. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HK50 News
- Azioni asiatiche in rialzo sulla scia dei guadagni tech USA; Giappone estende rally record prima della BOJ
- Asia stocks upbeat tracking US tech gains; Japan extends record rally ahead of BOJ
- Azioni asiatiche in rialzo dopo il taglio dei tassi Fed; Giappone a nuovi massimi
- Asia stocks climb after Fed rate cut; Japan rallies to new record high
- Al via il taglio tassi, oro sempre più su
- Morning Bid: Finally, the Fed
- Azioni Alibaba in forte rialzo ai massimi di quasi 4 anni grazie ai chip AI e alle speculazioni su Ma
- Azioni asiatiche miste prima della decisione Fed; Giappone vicino ai massimi storici
- Asia stocks mixed before Fed decision; Japan near record highs after trade data
- Azioni asiatiche: Giappone e Corea del Sud toccano massimi storici
- Asia stocks: Japan, S. Korea hit record highs amid Fed easing bets; China slips
- JPMorgan declassa il rating delle azioni Pop Mart a Neutral, valutazione troppo alta
Intervallo Giornaliero
26398.0 26672.0
Intervallo Annuale
18640.0 27050.5
- Chiusura Precedente
- 26578.0
- Apertura
- 26570.0
- Bid
- 26476.0
- Ask
- 26479.0
- Minimo
- 26398.0
- Massimo
- 26672.0
- Volume
- 85.381 K
- Variazione giornaliera
- -0.38%
- Variazione Mensile
- 4.26%
- Variazione Semestrale
- 14.14%
- Variazione Annuale
- 25.20%
21 settembre, domenica