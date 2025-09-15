QuotazioniSezioni
26476.0 HKD 102.0 (0.38%)
Settore: Indice Base: Hong Kong Dollar Valuta di profitto: Hong Kong Dollar

Il tasso di cambio HK50 ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26398.0 e ad un massimo di 26672.0.

Segui le dinamiche di HK50. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26398.0 26672.0
Intervallo Annuale
18640.0 27050.5
Chiusura Precedente
26578.0
Apertura
26570.0
Bid
26476.0
Ask
26479.0
Minimo
26398.0
Massimo
26672.0
Volume
85.381 K
Variazione giornaliera
-0.38%
Variazione Mensile
4.26%
Variazione Semestrale
14.14%
Variazione Annuale
25.20%
21 settembre, domenica