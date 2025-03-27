Dövizler / SGDHKD
SGDHKD: Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar
6.05158 HKD 0.01317 (0.22%)
Sektör: Döviz Baz: Singapore Dollar Kâr para birimi: Hong Kong Dollar
SGDHKD fiyatı bugün -0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.04706 ve Yüksek fiyatı olarak 6.06779 aralığında işlem gördü.
Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
6.04706 6.06779
Yıllık aralık
5.65760 6.18095
- Önceki kapanış
- 6.0647 5
- Açılış
- 6.0613 6
- Satış
- 6.0515 8
- Alış
- 6.0518 8
- Düşük
- 6.0470 6
- Yüksek
- 6.0677 9
- Hacim
- 30.723 K
- Günlük değişim
- -0.22%
- Aylık değişim
- -0.26%
- 6 aylık değişim
- 4.52%
- Yıllık değişim
- 0.22%
21 Eylül, Pazar