货币 / SGDHKD
SGDHKD: Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar
6.08673 HKD 0.00350 (0.06%)
版块: 货币 基础: Singapore Dollar 盈利货币: Hong Kong Dollar
今日SGDHKD汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点6.07774和高点6.08688进行交易。
关注Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
6.07774 6.08688
年范围
5.65760 6.18095
- 前一天收盘价
- 6.0832 3
- 开盘价
- 6.0820 0
- 卖价
- 6.0867 3
- 买价
- 6.0870 3
- 最低价
- 6.0777 4
- 最高价
- 6.0868 8
- 交易量
- 2.990 K
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- 5.13%
- 年变化
- 0.80%
18 九月, 星期四