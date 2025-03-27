통화 / SGDHKD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SGDHKD: Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar
6.05158 HKD 0.01317 (0.22%)
부문: 통화 베이스: Singapore Dollar 수익 통화: Hong Kong Dollar
SGDHKD 환율이 오늘 -0.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.04706이고 고가는 6.06779이었습니다.
Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGDHKD News
- USD/SGD Analysis 17/09: Speculative Lower Outlook (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 01/09: Cautious Trading (Chart)
- USD/SGD Analysis 20/08: Shifting Cautious Outlooks (Chart)
- USD/SGD Analysis 13/08: Trading Dance Lower (Chart)
- USD/SGD Analysis 06/08: Sustained Punch Back (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 31/07: Strong Reversal Higher (Chart)
- USD/SGD Analysis 24/07: Lower Ground Appears Again (Chart)
- USD/SGD Analysis today 17/07: Near-Term Highs (chart)
- USD/SGD Analysis Today 02/07: Long-Term Lows (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 24/06: Volatile Trading (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 11/06: Optimism Grows (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 03//06: Bearish Sentiment (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 15/05: Optimistic Bear Trend (Chart)
- USD/SGD Today 22/04: Downward Pressure Sustains (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 15/04: Bold Move Lower (chart)
- Asia FX, dollar little cheered by Trump tariff relief; Chinese yuan at 17-yr low
- Asia FX creeps higher, Chinese yuan at 17-yr low as Trump presses on with tariffs
- USD/SGD Analysis Today 08/04: Higher Price Range (Chart)
- Asia FX steadies from Trump tariff shock; yuan at 19-mth low amid escalation fears
- Asia FX extends gains as dollar slumps on Trump tariffs
- Asia FX skittish, dollar holds gains as Trump’s liberation day looms
- Asia FX weak as Trump’s April 2 tariffs approach; Aussie flat after RBA hold
- Asia FX mixed: yen up on strong Tokyo CPI; Aussie dlr slips on RBA rate-hold bets
- Asia FX ticks up as dollar eases after Trump auto tariffs
일일 변동 비율
6.04706 6.06779
년간 변동
5.65760 6.18095
- 이전 종가
- 6.0647 5
- 시가
- 6.0613 6
- Bid
- 6.0515 8
- Ask
- 6.0518 8
- 저가
- 6.0470 6
- 고가
- 6.0677 9
- 볼륨
- 30.723 K
- 일일 변동
- -0.22%
- 월 변동
- -0.26%
- 6개월 변동
- 4.52%
- 년간 변동율
- 0.22%
20 9월, 토요일