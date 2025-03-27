시세섹션
통화 / SGDHKD
통화로 돌아가기

SGDHKD: Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar

6.05158 HKD 0.01317 (0.22%)
부문: 통화 베이스: Singapore Dollar 수익 통화: Hong Kong Dollar

SGDHKD 환율이 오늘 -0.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.04706이고 고가는 6.06779이었습니다.

Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGDHKD News

일일 변동 비율
6.04706 6.06779
년간 변동
5.65760 6.18095
이전 종가
6.0647 5
시가
6.0613 6
Bid
6.0515 8
Ask
6.0518 8
저가
6.0470 6
고가
6.0677 9
볼륨
30.723 K
일일 변동
-0.22%
월 변동
-0.26%
6개월 변동
4.52%
년간 변동율
0.22%
20 9월, 토요일