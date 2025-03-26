КотировкиРазделы
Валюты / SGDHKD
SGDHKD: Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar

6.08985 HKD 0.00590 (0.10%)
Сектор: Валюта Базовая: Singapore Dollar Валюта прибыли: Hong Kong Dollar

Курс SGDHKD за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.08707, а максимальная — 6.10094.

Следите за динамикой Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.08707 6.10094
Годовой диапазон
5.65760 6.18095
Предыдущее закрытие
6.0957 5
Open
6.0947 3
Bid
6.0898 5
Ask
6.0901 5
Low
6.0870 7
High
6.1009 4
Объем
14.652 K
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.37%
6-месячное изменение
5.18%
Годовое изменение
0.85%
17 сентября, среда