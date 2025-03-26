Валюты / SGDHKD
SGDHKD: Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar
6.08985 HKD 0.00590 (0.10%)
Сектор: Валюта Базовая: Singapore Dollar Валюта прибыли: Hong Kong Dollar
Курс SGDHKD за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.08707, а максимальная — 6.10094.
Следите за динамикой Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.08707 6.10094
Годовой диапазон
5.65760 6.18095
- Предыдущее закрытие
- 6.0957 5
- Open
- 6.0947 3
- Bid
- 6.0898 5
- Ask
- 6.0901 5
- Low
- 6.0870 7
- High
- 6.1009 4
- Объем
- 14.652 K
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.37%
- 6-месячное изменение
- 5.18%
- Годовое изменение
- 0.85%
17 сентября, среда