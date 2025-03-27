Moedas / SGDHKD
SGDHKD: Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar
6.06068 HKD 0.00407 (0.07%)
Setor: Moeda Base: Singapore Dollar Moeda de lucro: Hong Kong Dollar
A taxa do SGDHKD para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.05731 e o mais alto foi 6.06288.
Veja a dinâmica do par de moedas Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.05731 6.06288
Faixa anual
5.65760 6.18095
- Fechamento anterior
- 6.0647 5
- Open
- 6.0613 6
- Bid
- 6.0606 8
- Ask
- 6.0609 8
- Low
- 6.0573 1
- High
- 6.0628 8
- Volume
- 1.199 K
- Mudança diária
- -0.07%
- Mudança mensal
- -0.11%
- Mudança de 6 meses
- 4.68%
- Mudança anual
- 0.37%
18 setembro, quinta-feira