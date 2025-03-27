CotaçõesSeções
SGDHKD: Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar

6.06068 HKD 0.00407 (0.07%)
Setor: Moeda Base: Singapore Dollar Moeda de lucro: Hong Kong Dollar

A taxa do SGDHKD para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.05731 e o mais alto foi 6.06288.

Veja a dinâmica do par de moedas Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
6.05731 6.06288
Faixa anual
5.65760 6.18095
Fechamento anterior
6.0647 5
Open
6.0613 6
Bid
6.0606 8
Ask
6.0609 8
Low
6.0573 1
High
6.0628 8
Volume
1.199 K
Mudança diária
-0.07%
Mudança mensal
-0.11%
Mudança de 6 meses
4.68%
Mudança anual
0.37%
